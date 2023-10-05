Старший стратег корпорации Bloomberg по сырьевым товарам Майк МакГлоун предсказал масштабное «криптопохмелье», которое будет наблюдаться в течение 4-го квартала этого года

Ведущий стратег по сырьевым товарам в корпорации Bloomberg, Майк МакГлоун, делает прогноз на существенное падение криптовалютного рынка в последнем квартале текущего года. Он основывает свои предположения на анализе исторических данных.

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Эксперт подчеркивает, что перед глобальным подъемом курса криптовалюты ей предстоит пройти серьезное снижение цены. МакГлоун также считает, что действия Федеральной системы являются ключевым показателем для прогнозирования динамики биткоина.

"Ликвидность на рынке пока находится на невысоком уровне, что влечет за собой определенные последствия. Криптопохмелье может затянуться из-за роста процентной ставки рефинансирования в США, несмотря на сигналы потенциальной рецессии", - подчеркнул МакГлоун.

Биткоин в настоящее время торгуется около отметки $27 600, увеличив свою стоимость на 0,42% за последние сутки. За прошедшую неделю его курс вырос на почти 2,9%.

МакГлоун завершает свой анализ, подчеркивая, что уровень в $30 000 остается глобальной точкой сопротивления. По его мнению, достижение этой отметки возможно в начале 2023 года.

Ранее Роберт Кийосаки, авторитетный финансовый эксперт, призвал через социальные сети активнее инвестировать в биткоин и драгоценные металлы. Специалисты предполагают, что в перспективе в США может произойти глобальная гиперинфляция, что может предвестовать потенциальный крах американской валюты.

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Кийосаки вновь подчеркнул, что он считает фиатные деньги простым обманом, и указал на устойчивую тенденцию стран избавляться от американского доллара.