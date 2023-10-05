Несмотря на вход в «Uptober», рынок криптовалют ещё не в полной мере вышел из медвежьего леса

Не смотря на включение в мероприятие "Uptober", рынок криптовалют все еще не полностью покинул медвежий тренд. В такой неопределенной обстановке участники криптосообщества с интересом следят за динамикой цен Dogecoin (DOGE).

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Под конец сентября Dogecoin начал демонстрировать восходящий тренд и прибавил практически на 7%, достигнув отметки $0,0642. Однако в начале октября все эти достижения были сведены на нет, и на ценовом графике сформировался нисходящий тренд.

Последнее время рынок DOGE показал себя весьма нестабильным. Тем не менее, новые трейдеры деривативами не торопятся входить на рынок — за последние три дня фьючерсная стоимость DOGE колебалась от $244 до $246 миллионов. Обычно растущий интерес указывает на приток новых инвестиций, но этого наблюдается не сейчас.

Тем временем, среди ныне присутствующих трейдеров на рынке преобладают бычьи настроения. Ставка финансирования положительна практически на всех ведущих биржах, что говорит о попытках быков укрепить свою позицию.

Можно утверждать, что длинные позиции накапливаются, и трейдеры с оптимизмом смотрят на краткосрочные перспективы DOGE. Соотношение длинных и коротких позиций превышает 1,3, что подтверждает этот тезис. В частности, 56,72% ставок на DOGE носили бычий характер, тогда как 42,28% трейдеров были настроены медвежьи относительно следующих торговых сессий.

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Принимая во внимание общие настроения трейдеров, Dogecoin может компенсировать недавние потери инвесторов и показать небольшой рост цен в течение ближайших 24 часов. На момент публикации DOGE торговался по $0,06113, превышая линию медвежьего тренда. Важно, чтобы DOGE удерживался выше этого уровня сопротивления в ближайшие несколько часов.