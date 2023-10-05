Президент России В.В. Путин отметил бурное развитие блокчейна и цифровых активов

Президент России Владимир Путин выразил признание к стремительному развитию блокчейн-технологий и цифровых активов в финансовой индустрии. В ходе выступления на Международной олимпиаде по финансовой безопасности, он подчеркнул важность инновационных решений и технологий в данной сфере.

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Глава государства выделил цифровые финансовые активы, новые платежные сервисы и модели финансовых расчетов, а также подчеркнул значимость технологии блокчейн. Президент поддержал инициативу о превращении олимпиады в международное движение, предложенную студентом из федерального университета Рио-де-Жанейро.

Мероприятие привлекает представителей регионов, школьников, студентов, а также участников из зарубежных государств. Важность соблюдения правил, доверия и уважения к интересам партнеров в данной сфере была подчеркнута президентом.

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Студент Аугусто поделился впечатлениями от участия в олимпиаде, выделив важность сотрудничества в борьбе с международной финансовой преступностью. В России продолжается активное тестирование цифрового рубля, в том числе в столице, где запущен проект с его использованием для оплаты. Платформы на базе блокчейн также разрабатываются с целью улучшения финансовой инфраструктуры.