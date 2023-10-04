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Сегодня в столичном метрополитене началось тестирование новой финансовой инициативы - цифрового рубля. Этот проект был запущен при участии Банка России и ВТБ в рамках сотрудничества с московским департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
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Согласно официальному заявлению, это первый проект такого рода, реализуемый в общественном транспорте России совместно с Центробанком РФ.
По завершении тестирования, пассажиры метро смогут оплачивать проезд при помощи цифровых рублей, а также воспользоваться традиционными способами - наличными и безналичными платежами.
"Это важный шаг в предоставлении нашим гражданам доступа к передовым платежным сервисам", - отметил заместитель мэра Максим Ликсутов. На данный момент, возможность использования цифровых рублей ограничена картой "Тройка", но планируется расширение ассортимента товаров и услуг, доступных для оплаты этой валютой.
Руководитель Центробанка РФ подчеркнула, что тестирование цифрового рубля идет согласно плану. В следующем году планируется расширить пилотный проект, открыв новую эру в финансовых технологиях России.