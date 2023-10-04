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CriptoB
Лаборатория Банка международных расчетов (BIS) разрабатывает систему мониторинга биткоина
Глобальная испытательная лаборатория центральных банков разработала прототип системы мониторинга биткоина, призванной дать властям более четкое представление о том, как, когда и где используется криптовалюта

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Глобальная лаборатория центральных банков представила прототип системы мониторинга биткоина, разработанный с целью обеспечить власти более четкой картиной использования криптовалюты, включая информацию о времени, месте и объемах операций.

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Проект Atlas, инициированный Банком международных расчетов (BIS) в Центральном банке Нидерландов более пяти лет назад, стал особенно актуальным за последние 18 месяцев в свете ряда криптовалютных кризисов.

Платформа Atlas создала убедительный прототип, собирая данные из общедоступных "ончейновых" криптореестров и более сложных "офчейновых" источников, открывшихся благодаря некоторым биржам и пользователям. Эти данные предоставляют приблизительное представление об активности криптовалюты, но, учитывая анонимность и возможность настройки кошельков без указания местоположения, они не всегда абсолютно точны.

BIS заявили, что первичный анализ данных, собранных платформой, показал существенные трансграничные потоки, неравномерно распределенные по географическим регионам, хотя признали наличие некоторой степени неопределенности.

Регуляторы все более обеспокоены рисками, связанными с децентрализованной природой криптовалют, особенно после краха широко используемой пары стейблкоинов Luna и TerraUSD в прошлом году, а также платформы FTX.

Прототип инновационного центра BIS предоставляет информационные панели, позволяющие отслеживать, скажем, сколько биткоинов конвертируется в доллары США в определенное время в разных частях мира. Они также могут дать представление о распределении и относительной важности криптовалютных рынков с учетом их роста или спада популярности.

Согласно BIS, трансграничные потоки криптовалют особенно важны для центральных банков в контексте трансграничных платежей, экономического анализа и статистики платежного баланса. Они могут составлять существенную долю трансграничных переводов для некоторых стран, что сложно оценить из-за текущих пробелов в данных.

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BIS подчеркнули необходимость для центральных банков иметь доступ к первичной информации о криптовалютах и DeFi, а также полное понимание рисков и возможностей, которые они представляют для финансовой системы. Они добавили, что теперь информационные панели будут доступны группе "тестовых" центральных банков для сбора обратной связи и дальнейшего развития.

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