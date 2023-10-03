Глава ЦБ Португалии Мариу Сентено также выступил за глобальное регулирование криптовалют

Португальский глава ЦБ, Мариу Сентено, присоединился к числу выдающихся финансовых деятелей, высказавших поддержку необходимости мировых нормативов в сфере криптовалют. Сентено подчеркнул, что национальные усилия недостаточны для решения сложностей, связанных с этой индустрией, и выразил опасения по поводу долгосрочной нестабильности.

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Аналогичные взгляды разделил Руперт Шефер, исполнительный директор по стратегии и контролю Федерального управления финансового надзора Германии. Он высоко оценил прогресс в регулировании криптовалют в ЕС, но выразил сомнения в глобальных стандартах.

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Важное заявление по этому поводу сделал премьер-министр Индии, Нарендра Моди, в ходе ежегодного саммита G20. Он подчеркнул необходимость глобального сотрудничества для разработки единых норм и стандартов в сфере криптовалют, приведя пример успешного опыта в авиационной отрасли.