Партнер Shiba Inu, проект под названием Bad Idea AI (BAD), недавно повысил уровень доверия со стороны членов криптосообщества

Партнер Shiba Inu, Bad Idea AI (BAD), недавно добился значительного повышения доверия в криптосообществе. Проект успешно прошел проверку со стороны авторитетной компании по безопасности блокчейнов CertiK. Несмотря на это, положительное влияние на курс криптовалюты BAD не проявилось - ее стоимость снизилась на 2% за сутки, потеряв более 35% за месяц.

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BAD теперь доступна по цене $0,00000005 с рыночной капитализацией в $26,79 млн. Объемы торгов составили всего $1 млн за последние сутки, что заметно ниже летних показателей, когда они были в сотни раз выше.

Bad Idea AI позиционируется разработчиками как инновационный децентрализованный протокол, объединяющий блокчейн и искусственный интеллект под управлением децентрализованной автономной организации (DAO). После упоминания о нем одним из ведущих разработчиков Shiba Inu, Шитоши Кусама, курс криптовалюты подскочил на 964% с момента запуска в мае текущего года.

Согласно аудиту, Bad Idea AI получил впечатляющую оценку 80 и вошел в 20% лучших безопасных криптовалютных проектов. Компания CertiK проверила несколько тысяч стартапов, включая ключевых игроков, таких как Polygon, The Sandbox, The Open Network (TON) и Shiba Inu.

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Общая оценка экспертов подчеркивает, что протокол полностью соответствует основным критериям безопасности. Bad Idea AI получил высокие оценки - 79% по надежности кода и 88–94% по другим важным показателям, таким как доверие сообщества, операционная устойчивость, стабильность рынка и эффективность управления. Критических проблем не выявлено, подтверждено исследователями CertiK.