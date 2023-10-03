Несмотря на оптимистичное начало недели, большинство активов в криптовалютном секторе консолидируют свои предыдущие достижения, включая и монету Solana

Вопреки оптимистичному началу недели, большинство активов в криптовалютной сфере сейчас проходит период консолидации своих предыдущих достижений, включая монету Solana. Тем не менее, система машинного обучения CoinCodex предвидит довольно перспективные среднесрочные перспективы для этой цифровой валюты.

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Искусственный интеллект сформулировал прогноз, указывая, что к 31 декабря текущего года цена монеты может достигнуть $39,73, что означает увеличение стоимости на 65% относительно текущей рыночной цены. В настоящее время Solana торгуется примерно за $24,08, упав на 0,6% за последние сутки. В то время как за последние семь дней актив вырос на 24,5%. Рассматривая динамику с начала 2023 года, успехи актива представляются еще более впечатляющими, поскольку с января текущего года его стоимость увеличилась примерно на 140%.

Аналитик под псевдонимом CryptoTony оставил пост в социальной сети X (Twitter), в котором отметил, что при преодолении уровня $25,5, Solana, скорее всего, будет продолжать устойчивый рост в цене.

Также криптоэксперт прогнозирует, что в перспективе монета сможет достичь отметки в $100. Интересно, что абсолютный пик цены на Solana был зафиксирован на уровне $260.

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Ранее команда Crypto.ru сообщила о том, что центральные банки разных стран Европейского региона разрабатывают стратегии по внедрению CBDC. Представители этих организаций планируют создать универсальный криптовалютный актив, который будет использоваться для международных торговых операций. Стоит отметить, что специалисты намерены запустить этот проект в ближайшее время. Важно отметить, что вопрос создания CBDC для оптовой торговли сейчас более актуален, чем внедрение розничного актива. Что касается цифрового евро для розничных пользователей, то профессионалы выражают опасения относительно конфиденциальности этого актива.