Обновление Nomic Interchain «переносит биткоины в Cosmos с помощью nBTC». Об этом стало известно на Cosmoverse 2023

Сегодня, на мероприятии Cosmoverse 2023, разработчики представили значительное обновление - Nomic Interchain. Это обновление позволяет переносить биткоины в космическую среду с использованием инновационной технологии nBTC.

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Команда Nomic решила проблему, с которой сталкивались пользователи - отсутствие децентрализованных и прозрачных методов введения BTC в сеть Cosmos. Теперь предоставлена возможность конвертирования BTC в IBC-совместимый токен - nBTC. Этот токен можно использовать в различных блокчейн-платформах.

С точки зрения безопасности, обновление включает в себя критически важные меры, включая аварийное распределение. Также добавлена поддержка IBC на Nomic с использованием библиотеки ibc-rs от Informal System.

Это обновление планирует сделать Nomic основной точкой входа в экосистему Cosmos. С интеграцией резервов биткоинов с общей капитализацией более $500 млрд, владельцы биткоинов смогут присоединиться к сектору децентрализованных финансов (DeFi) и получать дополнительный доход.

Запуск nBTC Interchain Upgrade запланирован на 27 октября, а активация состоится 30 октября 2023 года.

Одним из наиболее интересных нововведений являются межцепочные депозиты. Эта функция позволит пользователям сетей на базе Cosmos отправлять BTC на адрес депозита и мгновенно получать nBTC на свои счета без лишних шагов в других приложениях. Также обеспечена плавная передача цифровых активов между различными цепочками.

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Актуальные данные на момент 17:50 по московскому времени 3 октября 2023 года: курс биткоина составляет $27 320, что означает снижение на 3,4% за последние сутки. Общая капитализация монет достигла $532,94 млрд.