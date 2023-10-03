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CriptoB
Доля прибыльных эфириум-адресов превысила 56%
В начале сентября 44,2% эфириум-адресов оказались убыточными

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В начале сентября текущего года, 44.2% адресов с эфириумом оказались в убытке. Это произошло в условиях, когда инвесторы несли потери, стараясь поддержать альткоин выше отметки в $1600. Слабая активность инвесторов на криптовалютном рынке также сказалась на этом процессе.

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К концу прошлой недели эфир начал наступление. Накануне, его курс достигал $1755 на некоторых торговых площадках, но уже во вторник, 3 октября, упал до $1669 на бирже Kraken.

Данные от IntoTheBlock подтверждают, что во время ралли доля прибыльных кошельков в сети превысила 56%. В то же время, 42% держателей криптовалюты до сих пор остаются в убытке.

Падение ниже уровня $1700 было вызвано масштабной фиксацией прибыли на крипторынке. По мнению аналитиков, в ближайшие дни повторение взлета маловероятно, так как трейдеры, закрыв позиции, перешли к ожидающей тактике.

Количество держателей альткоина достигло нового максимума, приблизившись к 107 миллионам, как свидетельствуют данные платформы Glassnode.

Индекс относительной силы RSI упал ниже 50, что указывает на перепроданность эфира.

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Ближайшая зона поддержки для криптовалюты сформировалась на уровне $1620. В то время как аналитики считают, что она должна удерживать позиции выше $1650. Это значение является ориентиром для большинства инвесторов, и они заинтересованы в предотвращении более крупного снижения альткоина.

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