Минувшие сутки были не самыми успешными для криптовалютного рынка

За последние 24 часа криптовалютный рынок показал недостаточно выдающиеся результаты. По данным на утро 3 октября 2023 года, капитализация этой индустрии снизилась на почти 2%, достигнув отметки в 1,09 трлн. В этом контексте, после тщетной попытки биткоина преодолеть отметку в $28 000, его курс скорректировался до $27 620 к моменту написания данной новости. Однако, некоторые альтернативные криптовалюты понесли еще более существенные потери в цене.

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Эфир (ETH), занимающий второе место по капитализации, подешевел на 3,3% за этот период. Рыночная стоимость снизилась до $200,48 млрд, а суточные объемы торгов составили $7,66 млрд. Важно отметить, что Ethereum сейчас торгуется на 66% ниже своего исторического максимума.

XRP упала в цене на 2,43%, достигнув 0,5. Общее предложение этой цифровой валюты в обращении составило $27,11 млрд, а дневные объемы сделок превысили $915,8 млн.

Среди топ-100 криптовалют худший результат показала мем-токен Pepe (PEPE), который потерял 9,95% за последние 24 часа. Его можно было приобрести по $0,00000074. Всего в обращении на рынке находилось $291,49 млн PEPE, а дневные объемы торгов составили $87,2 млн.

Также значительно снизились котировки нескольких других цифровых валют из числа лучших. Например, Frax Share (FXS) стала дешевле на 6,55%, а Sui (SUI) на 6,3%. Стоимость FXS снизилась до $5,42, в то время как SUI продавалась по средней цене в размере $0,46. Они занимали соседние места в рейтинге лучших криптовалют с рыночной капитализацией в размере $402 млн и $397,66 млн соответственно.

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Наконец, THORChain (RUNE) существенно потеряла в цене, снизившись на 6,1%. При этом ее котировки оставались выше на 20,6% по сравнению с точкой неделей назад. Курс составил $2,05, а капитализация - $688,33 млн.