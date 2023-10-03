Юристы Сэма Бэнкмана-Фрида пытаются заблокировать дистанционную дачу показаний украинским пользователем FTX в ходе суда над основателем обанкротившейся криптобиржи

Юридический штаб Сэма Бэнкмана-Фрида приложил усилия для прекращения попыток украинского клиента FTX давать свидетельские показания в удаленном формате в рамках судебного процесса над основателем криптобиржи, пришедшей в неблагополучное состояние.

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По убеждению адвокатов, Министерство юстиции США предложило запрос, но он подлежит отклонению, так как представляемые показания, уникальные для этого свидетеля, вероятно, связаны с обстоятельствами, созданными российским вторжением в Украину.

Команда адвокатов Бэнкмана-Фрида подчеркивает, что Шестая поправка к Конституции США дает ему право на кросс-допрос свидетеля, выступающего против него.

Министерство юстиции обратилось в суд с просьбой разрешить украинскому свидетелю предоставить свои показания удаленно, указав на его уникальные обстоятельства, затрудняющие международные поездки.

Согласно прокурорам, свидетель - молодой человек, потерявший существенную часть своих сбережений, доверив их FTX во время вторжения России в Украину в 2022 году.

Министерство юстиции утверждает, что показания различных клиентов FTX с разными мотивами использования биржи имеют значение для выявления общественности, привлекаемой платформой, а также для анализа публичных заявлений ответчика в криптовалютном сообществе.

В письме адвокаты Бэнкмана-Фрида запрашивают пояснения относительно возможности представления ранее успешных действий подзащитного, таких как благотворительные взносы. Они также хотят представить доказательства участия своего подзащитного в возвращении активов FTX.

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Начало судебного процесса над основателем биржи намечено на 3 октября с выбора присяжных. На портале ForkLog представлен подробный обзор актуальных новостей с позиций как защиты, так и обвинения.