Проект ZeroSync развернул первую клиентскую систему для цепочки заголовков биткоина на базе механизма доказательств с нулевым разглашением ZK-STARK

ZeroSync, ведущая компания в сфере разработки решений для масштабирования биткоина, представила первую клиентскую систему для цепочки заголовков биткоина. Инновация базируется на передовом механизме доказательств с нулевым разглашением ZK-STARK и построена с использованием языка программирования Cairo от StarkWare.

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Эта технологическая новинка позволяет проверять состояние сети без необходимости скачивать блокчейн или полагаться на третьи стороны. Основатель ZeroSync, Робин Лайнус, подчеркнул, что это "значительно снижает барьеры для участия в качестве полноправного гражданина сети биткоина".

Компания ZeroSync активно работает над разработкой инструментов, применяя ZKP-технологию для решения проблем масштабирования биткоина, таких как увеличение скорости транзакций и разгрузка сети.

В долгосрочной перспективе проект планирует внедрить широкомасштабную масштабируемость в блокчейн биткоина с использованием технологии ZK-STARK.

Также стоит отметить, что ZeroSync разработал протокол второго уровня, способный обрабатывать более 100 транзакций биткоина в секунду.

Созданный верификатор заголовков представляет собой перспективный шаг к полноценному ZK-клиенту. В ближайших планах - разработка инструмента для проверки всей цепочки блоков без необходимости загрузки и обработки данных.

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Команда проекта амбициозно стремится к созданию верификатора с нулевым разглашением для основной сети биткоина, давая новый импульс развитию криптовалютного пространства.