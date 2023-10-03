Серия постов основателя Cyber ​​Capital Джастина Бонса в X возобновила дебаты вокруг предполагаемой траектории централизации Ethereum, как в отношении решений масштабируемости второго уровня, так и в управлении протоколами

В своей свежей серии публикаций, основатель фонда Cyber Capital Джастин Бонс акцентировал внимание на вопросах предполагаемой централизации в сети Ethereum. Обсуждение затронуло вопросы вторичного масштабирования и управления протоколами.

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Бонс высказывает опасения по поводу доверительных пакетов L2, вроде Optimism, которые требуют блокировки средств, и сравнивает их с кастодиальными услугами, которые противоречат идеологии криптовалют. Он также подчеркивает, что административные ключи таких решений могут потенциально привести к цензуре и замораживанию активов.

Помимо технических аспектов, Бонс отмечает, что человеческие мотивации могут затруднить реализацию действительной автономии L2. Он указывает на пример Polygon, где административные ключи сохранились, несмотря на годы критики.

Бонс также критикует зависимость Ethereum от внешних источников координации, таких как GitHub, называя эту динамику "разрешенной", централизованной и подверженной риску захвата. Он призывает к внедрению сетевого голосования для стимулирования прозрачности и участия всех заинтересованных сторон.

Он аналогизирует офчейновое управление с политической дисфункцией из-за отсутствия демократического контроля и механизмов противовеса.

Не смотря на свои замечания, Бонс признает разнообразие клиентов Ethereum, но считает, что путь к децентрализации ещё впереди. В итоге, он видит внутреннее давление со стороны сообщества как единственную надежду на возвращение к более децентрализованной парадигме.

Разработчики Ethereum подчеркивают, что решения вторичного уровня все еще находятся в ранних стадиях разработки. Они утверждают, что децентрализация будет усиливаться по мере развития технологий и изменения экономических стимулов.

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Эти разногласия подчеркивают внутренние идеологические разногласия в сообществе Ethereum: некоторые выступают в пользу прагматизма, тогда как другие придерживаются важности децентрализации. В условиях постоянного развития сети Ethereum поиск оптимального баланса между эффективностью и идеализмом остается предметом интенсивных дискуссий.