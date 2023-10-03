Председатель Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) Ростин Бэнам рассказал, что ведомство стало чаще налагать штрафы на криптопроекты, поэтому призвал ускорить разработку законов о криптовалютах

Председатель Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC), Ростин Бэнам, в ходе выступления на мероприятии Financial Industry Association Expo 2023 в Чикаго, озвучил тревогу по поводу участилившихся штрафов, налагаемых на криптопроекты в последнее время. В свете этого, он призвал к ускоренной разработке законодательства, регулирующего сферу криптовалют.

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Ростин Бэнам подчеркнул, что только в течение текущего финансового года CFTC вынесла штрафы на общую сумму 6 миллиардов долларов, применяя более чем 45 принудительных мер к компаниям, работающим с цифровыми активами. Это составляет более трети всех мер принуждения, примененных CFTC с 2015 года.

Председатель CFTC также выделил важную победу в судебном процессе против децентрализованной автономной организации (DAO) Ooki, что привело к её закрытию и назначению штрафа в размере 643 542 доллара. Это решение суда создало важный юридический прецедент, определив DAO как юридическое лицо в соответствии с Законом о товарных биржах от 1936 года.

Бэнам также отметил, что ограничения, накладываемые Законом о товарных биржах, серьезно препятствуют принятию новых законов, регулирующих криптовалюты, и адаптации существующих норм к современным технологиям, таким как децентрализованные финансы (DeFi) и искусственный интеллект (ИИ). Это, по словам Бэнама, противоречит основной цели CFTC.

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В заключении выступления, председатель CFTC призвал законодателей предоставить ведомству дополнительные полномочия в области регулирования цифровых активов. В прошлом году он также выразил готовность разделить эти полномочия с Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC).