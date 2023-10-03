Представители Conflux и LayerZero выступили с объявлением

Conflux и LayerZero совместили усилия, представив стратегическое партнерство для разработки SIM-карты нового поколения с поддержкой технологии блокчейна, получившей название BSIM. Эта передовая технология позволит совершать переводы цифровых активов и сообщений между различными блокчейнами, используя преимущества протокола LayerZero. Крупнейший китайский оператор связи China Telecom поддерживает внедрение BSIM.

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На данный момент команда разработчиков находится в завершающей стадии подготовки к запуску пилотной программы SIM-карт. Отмечается, что активность пользователей Conflux немного снизилась. С апреля текущего года среднесуточное количество транзакций составляет около 20 000, что заметно ниже, чем в первом квартале 2023 года, когда этот показатель превышал 40 000 по данным ConfluxScan.

Партнерство с LayerZero позволит Conflux предоставить потенциальным пользователям BSIM возможность перемещать свои активы, хранящиеся на SIM-картах с поддержкой блокчейна, в другие сети с максимальным уровнем удобства. Протокол LayerZero упрощает процесс обмена криптовалютами и информацией между разными блокчейнами, сокращая количество посредников.

Генеральный директор LayerZero Labs, Брайан Пеллегрино, подчеркнул, что благодаря интеграции с Conflux его компания открывает доступ к рынку Азиатско-Тихоокеанского региона. Также он отметил, что благодаря BSIM LayerZero и Conflux намерены привлечь значительную часть аудитории из 390 миллионов пользователей China Telecom.

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Не смотря на ужесточение правил по криптовалютной торговле и майнингу в Китае в 2021 году, последние шаги Гонконга в становлении криптовалютным центром мира подталкивают к размышлениям о том, что и власти Китая в ближайшем будущем могут принять криптовалюты. Отчет Chainalysis подчеркивает, что "Явная поддержка новых инициатив Гонконга, возможно, сигнализирует о перемене в подходе китайского правительства к цифровым валютам". Эти изменения в парадигме криптовалют в регионе предвестие значительного потенциала для будущего блокчейн-пространства.