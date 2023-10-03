Среди криптовалют, которые находятся в списке топ-500 по максимальной рыночной капитализации, лишь небольшое число цифровых активов смогли вырасти в стоимости за сутки

По последним данным на 3 октября 2023 года, среди топ-500 криптовалют по рыночной капитализации, лишь несколько демонстрировали увеличение стоимости за последние 24 часа. Впечатляющим лидером стала Bitcoin SV (BSV), единственная в этом ряду, показавшая рост более чем на 2,5%. Ее курс подскочил на 12,4%, достигнув отметки в $40,41. Общая капитализация BSV достигла $778,63 миллионов, что подняло ее на 46-е место в рейтинге. На протяжении последних 7 дней этот рост составил 31,1%, несмотря на это, ее цена оставалась на 92% ниже исторического максимума.

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Во втором и третьем диапазонах капитализации также были выявлены впечатляющие показатели. Так, LeverFi (LEVER) продемонстрировала рост на 7,05% за последние сутки и 64,3% за неделю, достигнув уровня $0,003. Общая капитализация этой криптовалюты составила $87,31 миллионов.

Hippocrat (HPO) также привлекла внимание, поднявшись до $0,08. Однако, ее общая ликвидность оставила желать лучшего, поскольку за последние 24 часа было совершено сделок на $1,59 миллионов.

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Интерес вызвал также рост курса цифрового токена Tokamak Network (TON) на 26%, достигнув $1,47. Его рыночная капитализация составила $52,47 миллионов. За последний день были оформлены сделки на общую сумму $53,34 миллиона. Кроме того, TON торговался на 95% ниже своего исторического ценового максимума.