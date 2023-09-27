Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
CriptoB
BlackRock активно скупает акции майнинговых компаний
Криптоисследователь Джейми Куттса рассказал о политике компании BlackRock. Аналитик, связанный с Bloomberg Intelligence, заявил о активной политике руководителей компании в покупке акций компаний-майнеров биткоинов (BTC)

реклама

Криптоисследователь Джейми Куттс раскрыл стратегию компании BlackRock, крупнейшего управляющего активами. Аналитик, связанный с Bloomberg Intelligence, сообщил о активной политике высшего руководства в приобретении акций компаний, специализирующихся на добыче биткоина (BTC). Эти действия вызывают интерес, учитывая авторитет BlackRock в традиционных финансах.

реклама

Однако Куттс отметил, что инвестирование в майнинг биткоина не является для BlackRock ничем совсем неожиданным. Этот гигант начал этот путь три года назад, направив финансирование в развитие Marathon Digital, одной из крупнейших компаний в этой области, акции которой торгуются на фондовой бирже.

Этот шаг был предпринят в период, когда общественность пристально следила за индустрией криптовалютного майнинга из-за вопросов экологии. Не смотря на сложности и неблагоприятные условия в 2022 году, BlackRock, а также Vanguard и State Street, продолжили увеличивать свои позиции в публичных компаниях, занимающихся майнингом.

Интересной перспективой развития этой сферы стало потенциальное воздействие на показатели ESG (экологической, социальной и управленческой ответственности) со стороны компаний, управляющих традиционными активами. Последние данные свидетельствуют о том, что более 50% энергии, используемой для майнинга BTC, поступает из "зеленых" источников.

Аналитики отмечают, что растущее участие крупных компаний в индустрии добычи цифровых валют вызывает опасения относительно децентрализации BTC. С постепенным увеличением влияния финансовых гигантов, их доля в глобальной мощности сети также увеличивается.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

На вечер 26 сентября 2023 года, биткоин оценивался в $26 155. Рыночная капитализация BTC составила $510 млрд. Суточный объем сделок достиг $10,34 млрд.

#news #newsweek
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Криптовалютные майнеры начали активно диверсифицироваться
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В РФ достали из архивов чертежи крылатой сверхзвуковой ракеты «Рельеф» которая лучше Калибра
14
Лучше поздно чем никогда: Россия впервые "засветила" надувные макеты военной техники на СВО
17
Кадры мощнейшего взрыва ракеты РСЗО «Торнадо-С» рядом со скоплением техники ВСУ попали в Сеть
12
Западная пресса впечатлена разрушительной мощью российского ПТРК «Корнет»
17
Жители РФ не спешат отказываться от Gmail, хотя на размышления осталось всего несколько месяцев
30
Мункки назвал необычным пуск ракеты из ЗРК корветом ВМФ РФ в Балтийском море
3
Китайские специалисты начали предлагать услугу по разгону Asic-устройств для Kaspa
1
Ещё один украинский МиГ-29 сгорел на авиабазе Кульбакино после попадания "Ланцета"
4
Космический телескоп "Джеймс Уэбб" нашел ключ к разгадке скрытого океана Европы
4
LEGO отклонила использование переработанного пластика, утверждая, что это не сокращает выбросы CO2
+
Запорожский чернозем заставил застрять шведские танки ВСУ Strv122 - улучшенную модификацию Leopard
2
Завод General Dynamics перед отпавкой на Украину "раздел" танки Abrams от продвинутой урановой брони
4
В Сети появились кадры уничтожения ещё одного МиГ-29 ВС ВСУ на аэродроме Долгинцево с помощью дрона-камикадзе
1
Бербок: часть передаваемых Украине Германией вооружений устарела или не работала
+
Немецкие автопромышленники просят восстановить «Северный поток»
6
В ЧВК Вагнер опровергли информацию о закрытии компании
3
Джастин Сан подтвердил взлом HTX (ранее Huobi) и компенсация средств
+
За трату переведенных по ошибке 10 млн долларов, австралийку приговорили к 18 месяцам работ
4
Китай снизил поставки галлия и германия до нуля – металлы нужны для производства оружия в США и ЕС
5
GeForce GTX 1650 проверили в 80 современных играх — тянет всё
8

Популярные статьи

Минобороны Индии одобрило приобретение у РФ 12 истребителей Су-30МКИ
24
ТОП-16 мифов о мониторах
50
На Peacock вышел первый эпизод трехсерийного спин-оффа «Джона Уика»
+
США намерены перенести разведывательные технологии с самолетов на космические аппараты
47
Как подключить геймпад Sony Dualsense к консоли Xbox
5
Обзор и тестирование материнской платы ASUS TUF Gaming A620-PRO WIFI
17
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 55 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Сентябрь)
11
Midjourney сгенерировала постеры культовых фильмов в аниме стиле
4
Реалистичный военный шутер для слабых ПК и отличная замена Battlefield - Project Reality
4
Какими были елочные игрушки в СССР
19

Сейчас обсуждают

Руслан
13:29
Хочу обратить внимание на тот факт , что Япония является лидером по госдолгу на душу населения , да и в целом это характерно для "развитых" стран западного блока. Виной всему конкуренция навязанная им...
Япония пытается восстановить лидерство в производстве передовых микросхем — EAF
Тruth Seеker
13:28
Покупать игры станет ещё сложнее
Криптобиржа Binance уходит из РФ - её активы отойдут российский компании Сommex
Тruth Seеker
13:28
"Одна из главных целей спецоперации – это обеспечение защиты мирного населения Донбасса."
Марочко: ВСУ эвакуировали высокопоставленного командира под Сватово в ЛНР
Тruth Seеker
13:26
Ну дык Римская Империя распалась, тоже самое ждёт и РФ, поэтому и интересно
У россиян вырос спрос на литературу о Древнем Риме на фоне популярности мемов
Тruth Seеker
13:23
Так получается пуканы рвёт у тех, кто и создаёт фейки
Экс-разведчик ВС США Риттер: Зеленский способен лишь на подписание капитуляции
EvgenМ
13:20
Люся-карамелька глаголит истину)))))
Утечка теста Snapdragon 8 Gen 3 показала скачок производительности
NelEvg
13:20
*на основе здравого смысла
Небензя: США пошли на подрыв «Северных потоков» ради сохранения влияния в Европе
EvgenМ
13:18
Чекистам ты нужен как кобыле седло...ты же просто прыщавая трещетка на овере)))
Утечка теста Snapdragon 8 Gen 3 показала скачок производительности
NelEvg
13:16
Какие еще мемы, тупость
У россиян вырос спрос на литературу о Древнем Риме на фоне популярности мемов
EvgenМ
13:16
Да кому ты нужен? Ноунейм пердящий в интернете
Утечка теста Snapdragon 8 Gen 3 показала скачок производительности
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем