Криптоисследователь Джейми Куттса рассказал о политике компании BlackRock. Аналитик, связанный с Bloomberg Intelligence, заявил о активной политике руководителей компании в покупке акций компаний-майнеров биткоинов (BTC)

Криптоисследователь Джейми Куттс раскрыл стратегию компании BlackRock, крупнейшего управляющего активами. Аналитик, связанный с Bloomberg Intelligence, сообщил о активной политике высшего руководства в приобретении акций компаний, специализирующихся на добыче биткоина (BTC). Эти действия вызывают интерес, учитывая авторитет BlackRock в традиционных финансах.

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Однако Куттс отметил, что инвестирование в майнинг биткоина не является для BlackRock ничем совсем неожиданным. Этот гигант начал этот путь три года назад, направив финансирование в развитие Marathon Digital, одной из крупнейших компаний в этой области, акции которой торгуются на фондовой бирже.

Этот шаг был предпринят в период, когда общественность пристально следила за индустрией криптовалютного майнинга из-за вопросов экологии. Не смотря на сложности и неблагоприятные условия в 2022 году, BlackRock, а также Vanguard и State Street, продолжили увеличивать свои позиции в публичных компаниях, занимающихся майнингом.

Интересной перспективой развития этой сферы стало потенциальное воздействие на показатели ESG (экологической, социальной и управленческой ответственности) со стороны компаний, управляющих традиционными активами. Последние данные свидетельствуют о том, что более 50% энергии, используемой для майнинга BTC, поступает из "зеленых" источников.

Аналитики отмечают, что растущее участие крупных компаний в индустрии добычи цифровых валют вызывает опасения относительно децентрализации BTC. С постепенным увеличением влияния финансовых гигантов, их доля в глобальной мощности сети также увеличивается.

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На вечер 26 сентября 2023 года, биткоин оценивался в $26 155. Рыночная капитализация BTC составила $510 млрд. Суточный объем сделок достиг $10,34 млрд.