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Южнокорейская развлекательная фирма NHN создаст блокчейн-игры на Sui

NHN Corporation, южнокорейский развлекательный конгломерат с совокупными активами более 2,4 млрд долларов США, объявила в пятницу о партнерстве с американской Mysten Labs
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В пятницу компания NHN Corporation, крупный южнокорейский развлекательный конгломерат с активами, превышающими 2,4 миллиарда долларов США, анонсировала стратегическое партнерство с американской компанией Mysten Labs, известной разработчиками блокчейн-технологии Sui. Совместное предприятие направлено на запуск сетевой игры, запланированной к релизу в 2024 году, несмотря на действующий запрет в Южной Корее на игры, использующие блокчейн-технологии. В пресс-релизе Mysten Labs было подчеркнуто, что блокчейн Sui обладает рядом преимуществ, включая низкие комиссии, быстрые транзакции и высокий уровень масштабируемости, что делает его идеальным инструментом для поддержки игровых проектов.

Южная Корея сегодня представляет собой четвёртый по величине игровой рынок в мире. По данным отчета Корейского агентства креативного контента за январь, общегодовой доход от игровой индустрии в 2021 году составил почти 21 трлн корейских вон, что эквивалентно 15,72 миллиардам долларов США. Однако игры, основанные на криптовалютах и NFT, в Южной Корее запрещены в соответствии с законом, который регулирует рейтинг и администрирование игр, и запрещает компаниям поощрять спекулятивное поведение игроков путём вознаграждений, подлежащих обналичиванию.

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Президент Южной Кореи, Юн Сок Ёль, в предвыборной кампании прошлого года обещал отменить запрет на игры с элементами P2E, однако данное обещание пока не было выполнено. Местные производители P2E-игр приступили к разработке игр, основанных на блокчейне, за пределами страны, надеясь на отмену местного ограничения.

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