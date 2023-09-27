Глобальная образовательная криптовалютная платформа Binance Academy стала пользоваться большей популярностью

Криптовалютная образовательная платформа Binance Academy взлетела на пик популярности. Согласно статистике, с сентября 2022 по август 2023 года, число пользователей выросло на 62%, свидетельствуя о внушительном росте интереса к криптографическому образованию.

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С общим числом пользователей, стремящихся расширить свои знания о блокчейн технологии и криптовалютах с момента основания в 2018 году, уже 39 миллионов. В текущем году особенно востребованы темы "Метавселенной", "Биткоин", "Хранилище" и прочие. Согласно официальной статистике, статьи для новичков о "торговле криптовалютами", "блокчейн технологии" и "использовании криптокошельков" были самыми популярными материалами на платформе.

Команда Binance Academy отмечает, что рост интереса к криптообразованию параллельно отражает мировой тренд в использовании цифровых валют. В то же время, снижение активности в секторе невзаимозаменяемых токенов (NFT) сказывается на посещаемости платформы по этой теме.

Не менее значительным является рост интереса к "Метавселенной". Это наблюдение можно связать с "растущей популярностью игр, ориентированных на виртуальную вселенную, вроде Roblox, а также с партнерствами с известными брендами, такими как Nike, Chipotle, Gucci и Walmart, для создания уникальных виртуальных впечатлений".

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Интерес к обучению в сфере криптовалют особенно преобладает среди жителей стран с развивающейся экономикой: Индии, Бангладеш, Турции, Украины и Индонезии. Йи Хэ, соучредитель Binance, отмечает, что люди в этих странах, сталкиваясь с высокой инфляцией и ограниченным доступом к традиционным банковским услугам, активно ищут альтернативы для защиты своего капитала.