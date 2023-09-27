В рамках ежегодной конференции Stellar Meridian 2023, представители разработчика данного блокчейн-проекта и компании Circle сделали совместное заявление

В рамках ежегодной конференции Stellar Meridian 2023, разработчики блокчейн-проекта и компания Circle представили совместное заявление. Они объявили о запуске стейблкоина EURC, привязанного к евро (EUR), который теперь будет доступен в сети Stellar Network, помимо блокчейнов Ethereum и Avalanche.

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Представители Stellar Foundation убеждены, что выпуск EURC на Stellar имеет потенциал существенно улучшить денежные потоки в Европе, а также содействовать глобальным переводам, управлению финансами и распределению помощи.

Заранее, руководство компании Circle объявило о намерении значительно упростить идентификацию пользователей, использующих стейблкоины USD Coin и EUR Coin, путем перехода к обозначениям USDC и EURC. Они также приняли решение изменить логотипы для повышения узнаваемости.

Circle подчеркивает, что теперь USDC и EURC – официальные названия стабильных монет компании, поддерживаемых долларом США (USD) и евро (EUR). Наименования USD Coin и EUR Coin более не ассоциируются с продуктами организации.

В настоящее время ведется комплексная процедура изменения названий продуктов и их символов с целью предотвращения путаницы при упоминании стабильных монет, выпущенных Circle.

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Все платформы, партнеры и СМИ, использующие обозначения USD Coin и EUR Coin, обязаны внести соответствующие изменения до 20 ноября 2023 года. Не так давно представители Circle также сообщили о запуске стейблкоина, привязанного к доллару США на платформе Polkadot.