Цифровой рубль может быть комфортным инструментом для проведения трансграничных расчетов

В беседе с "Известиями" глава Ассоциации банков России, Георгий Лунтовский, высказал мнение о том, что цифровой рубль представляет собой перспективный инструмент для осуществления трансграничных расчетов. Он подчеркнул, что в этом процессе ключевую роль играют не технологические, а политические аспекты.

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Лунтовский также отметил, что цифровой рубль может стать объектом диалога с теми странами, которые уже внедрили свои собственные цифровые валюты, включая Багамы, Нигерию и Ямайку.

Первая тестовая сделка с участием оператора обмена цифровых финансовых активов была успешно проведена на Московской бирже. Национальный расчетный депозитарий, входящий в группу Московской биржи, выпустил ЦФА на сумму 100 млн рублей с ежедневной ставкой 13% годовых. Эти цифровые активы были успешно реализованы на бирже.

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Тем не менее, согласно опросу медиахолдинга Rambler&Co, менее половины россиян имеют намерение использовать цифровой рубль. Более половины опрошенных, а именно 53%, признают, что им не совсем понятен принцип функционирования государственной цифровой валюты.