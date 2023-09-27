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В беседе с "Известиями" глава Ассоциации банков России, Георгий Лунтовский, высказал мнение о том, что цифровой рубль представляет собой перспективный инструмент для осуществления трансграничных расчетов. Он подчеркнул, что в этом процессе ключевую роль играют не технологические, а политические аспекты.
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Лунтовский также отметил, что цифровой рубль может стать объектом диалога с теми странами, которые уже внедрили свои собственные цифровые валюты, включая Багамы, Нигерию и Ямайку.
Первая тестовая сделка с участием оператора обмена цифровых финансовых активов была успешно проведена на Московской бирже. Национальный расчетный депозитарий, входящий в группу Московской биржи, выпустил ЦФА на сумму 100 млн рублей с ежедневной ставкой 13% годовых. Эти цифровые активы были успешно реализованы на бирже.
Тем не менее, согласно опросу медиахолдинга Rambler&Co, менее половины россиян имеют намерение использовать цифровой рубль. Более половины опрошенных, а именно 53%, признают, что им не совсем понятен принцип функционирования государственной цифровой валюты.