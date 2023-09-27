Почти 30 лет назад лауреат Нобелевской премии американский экономист Милтон Фридман предсказал появление электронных денег

В 1976 году лауреат Нобелевской премии по экономике, американский ученый Милтон Фридман, сделал поразительное предсказание. Он предвидел появление электронных денег, исследуя область анализа потребления и денежно-кредитную политику. Но идея электронных денег зародилась еще задолго до того, как Биткоин и криптовалюты вошли в нашу жизнь.

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В 1990-х годах, в нескольких интервью, Милтон Фридман поддерживал идею электронных денег, восхваляя изобретение Интернета и предвидя возможное появление "электронной наличности". Он предсказал форму денег, полагающуюся на Интернет и обеспечивающую конфиденциальность для всех сторон транзакции, без вмешательства государства.

Фридман указал, что единственное, чего еще не хватало в то время, но что скоро будет разработано - это электронные деньги. Этот метод позволяет переводить средства через Интернет от A к B, при этом A не знает B, а B не знает A. Подобные инновации продолжают расширяться в сети, делая использование электронных денег еще более удобным.

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Однако, несмотря на уверенность Фридмана в том, что электронные деньги принесут пользу обществу, он также предвидел недостатки этой денежной системы. Он отметил риски, связанные с цифровой формой денег, включая облегчение преступной деятельности. Вопрос о том, говорил ли Фридман о Биткоине или о конфиденциальных электронных активах, остается открытым для каждого.