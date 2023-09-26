12 сентября цена Ripple (XRP) закончила формирование модели «двойное дно» и перешла к росту

12 сентября криптовалюта Ripple (XRP) завершила формирование технического паттерна "двойное дно", сигнализируя о возможном развороте тренда. Однако, несмотря на старт восходящего движения, удержать его не удалось, и теперь цена XRP находится у важного уровня поддержки в $0,49.

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После достижения второго "дна", XRP сумел преодолеть нисходящую линию сопротивления, существовавшую с июля. Это вызвало надежды инвесторов на значительный рост. Тем не менее, пик восходящего движения составил всего $0,52. С этого момента цена начала снижаться, быстро приближаясь к уровням, предшествовавшим росту.

Индекс относительной силы (RSI) показывает смешанные сигналы. Несмотря на рост, индикатор пока не достиг отметки 50. Однако "двойное дно" сопровождается бычьей дивергенцией, что часто предшествует смене тренда.

Для подтверждения разворота тренда, RSI должен подняться и удержаться выше 50.

В краткосрочной перспективе, на шестичасовом графике, наблюдается неопределенность. С одной стороны, Ripple вернулся к горизонтальной зоне поддержки $0,49 после небольшого снижения ниже нее, что может свидетельствовать о формировании уровня поддержки. В то же время, цена опустилась ниже краткосрочной восходящей линии поддержки, что может свидетельствовать о завершении предыдущего восходящего движения. Шестичасовой RSI также снизился ниже 50 и продолжает идти вниз.

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Таким образом, пробой горизонтальной зоны поддержки в $0,49 может вызвать дополнительное падение на 7%, до отметки $0,46. Возможен также отскок, который может поднять цену к предыдущей восходящей линии поддержки, уровню $0,52.