Компания Circle объявила о смене официальных названий «стабильных монет» USD Coin и Euro Coin на USDC и EURC

Компания Circle объявила о переименовании своих стабильных криптовалютных монет USD Coin и Euro Coin в более короткие и удобные обозначения - USDC и EURC соответственно. Это изменение было внесено с целью улучшить удобство обращения с этими стейблкоинами. Представители компании также отметили, что постепенно будут прекращать использование старых наименований USD Coin, Euro Coin и EUROC.

реклама

"Мы стремимся к тому, чтобы наши стейблкоины легко обменивались и способствовали мировому экономическому развитию. Поэтому мы решили, что их названия должны быть такими же легкими и понятными", - говорится в официальном заявлении компании.

Важно отметить, что существующие адреса для обмена останутся без изменений, и нет необходимости вводить новые токены.

USD Coin выпускается консорциумом Centre, в который входят Circle и биржа Coinbase. По капитализации он занимает второе место после Tether (USDT) и на момент анонса имел объем капитализации в $25,7 млрд.

В августе компания также объявила о запуске USDC в шести новых блокчейн-сетях: Base, Cosmos (через Noble), NEAR, Optimism, Polkadot и Polygon.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 4070 MSI по старой цене дешевле Palit 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

К слову, аналитики Kaiko отметили начало новой волны конкуренции между различными стейблкоинами.