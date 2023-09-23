По данным азиатского издания South China Morning Post, полиция Гонконга обратилась в Интерпол с запросом о помощи по поиску пропавших с биржи JPEX активов на сумму $179 млн

По данным азиатского издания South China Morning Post, полиция Гонконга обратилась к международной организации Интерпол с просьбой о помощи в расследовании масштабной кражи активов с криптовалютной биржи JPEX. Общая сумма похищенных средств составляет около $179 миллионов.

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На данный момент в правоохранительные органы поступило более 2 260 заявлений от клиентов JPEX, что делает этот случай крупнейшим мошенничеством в истории Гонконга. В результате оперативных мер удалось задержать 11 подозреваемых.

Источники сообщают, что полиция Гонконга также обратилась к зарубежным криптовалютным биржам и платформам с просьбой помочь перехватить и заморозить украденные преступниками активы. Финансовая афера оценивается как самая масштабная в истории города.

Некоторые из похищенных криптовалют уже были заморожены, однако точная сумма пока не разглашается. Специальная группа полицейских занимается мониторингом движения криптовалют с целью локализации оставшихся активов.

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В контексте этого расследования также был арестован криптовалютный блогер Джозеф Лам, подозреваемый в связи с биржей JPEX.