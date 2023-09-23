Прятать активы от кредиторов в криптовалюте будет сложнее, но и к процедуре взыскания остаются вопросы

В сфере взыскания долгов российские коллекторы сталкиваются с вызовами нового формата – прямым влиянием криптовалют. Они активно работают над разработкой стратегий по изъятию цифровых активов у должников, однако процесс осложнен отсутствием четких правил и процедур в этой сфере.

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Директор коллекторского агентства "АБК" Дмитрий Теплицкий отметил, что в среднем 5-7% активов в их портфеле составляют цифровые активы. Эти данные, хотя и неофициальные, говорят о значительном влиянии криптовалюты на взыскательную деятельность.

Одним из примеров стала ситуация с должницей, которая инвестировала все полученные займы в цифровые активы. Однако как правильно провести взыскание таких активов, остается непонятным. Затрудняет ситуацию и нормативное регулирование.

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На данный момент отсутствие четких правил замедляет развитие индустрии криптовалют в России. Уточнение законодательства может способствовать стабильности и развитию этого сектора, создавая благоприятную среду для инноваций.