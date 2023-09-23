Новый генеральный директор соцсети X (ранее Твиттер*) Линда Яккарино поделилась коротким видео о новых функциях их так называемого приложения для всего

Новый руководитель социальной платформы X, ранее известной как Твиттер, Линда Яккарино, представила короткое видео, в котором озвучила свежие возможности их инновационного приложения 'Everything app'. Особое внимание уделилось интеграции платежей в платформу социальной сети.

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Эта новость встретила особый интерес у поклонников Dogecoin (DOGE), которые давно надеются, что их любимая мем-монета, поддержанная Илоном Маском, окажется среди поддерживаемых валют.

Илон Маск высказывал свою поддержку Dogecoin ещё до приобретения Твиттера и его переименования в X. В настоящее время разработчики X активно внедряют усовершенствования в платформу по его просьбе, включая функции онлайн-покупок и денежных переводов.

Приложение также предоставит пользователям X возможность получать вознаграждения в зависимости от активности и вовлеченности в платформу.

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На момент появления слухов о возможной интеграции Dogecoin, не имеющих официального подтверждения, цена этой мем-монеты практически не изменилась, оставаясь в корреляции с биткоином и альтернативными криптовалютами. Текущая цена DOGE составляет $0,0617.