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Новый руководитель социальной платформы X, ранее известной как Твиттер, Линда Яккарино, представила короткое видео, в котором озвучила свежие возможности их инновационного приложения 'Everything app'. Особое внимание уделилось интеграции платежей в платформу социальной сети.
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Эта новость встретила особый интерес у поклонников Dogecoin (DOGE), которые давно надеются, что их любимая мем-монета, поддержанная Илоном Маском, окажется среди поддерживаемых валют.
Илон Маск высказывал свою поддержку Dogecoin ещё до приобретения Твиттера и его переименования в X. В настоящее время разработчики X активно внедряют усовершенствования в платформу по его просьбе, включая функции онлайн-покупок и денежных переводов.
Приложение также предоставит пользователям X возможность получать вознаграждения в зависимости от активности и вовлеченности в платформу.
На момент появления слухов о возможной интеграции Dogecoin, не имеющих официального подтверждения, цена этой мем-монеты практически не изменилась, оставаясь в корреляции с биткоином и альтернативными криптовалютами. Текущая цена DOGE составляет $0,0617.
- Компания официально недоступна в России.