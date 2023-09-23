Coinbase не исключает запуск токена для L2-сети Base, но пока в этом нет необходимости: требуется ясное и однозначное регулирование

В свежем заявлении директор по правовым вопросам Coinbase, Пол Гревал, поделился планами биржи относительно запуска токена для L2-сети Base. Он отметил, что, несмотря на потенциальные перспективы, в настоящее время это не является главным приоритетом компании, несмотря на успешные выпуски токенов многими протоколами уровня 2 в прошлом году. Сообщество криптовалютных инвесторов ожидало запуска токена BASE с момента выхода основной сети 9 августа.

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Гревал пояснил, что в данный момент Coinbase фокусируется на разрешении других важных вопросов, таких как ясность в регулировании, считая это более критической задачей для компании. Главная цель запуска BASE заключается в предоставлении технологии для разработчиков и участников, при этом токенизация пока отходит на второй план.

Основная стратегия биржи сосредотачивается на разработке привлекательных приложений, способных привлечь новых пользователей в криптовалютное сообщество. Полагают, что для полноценной функциональности протоколов и стимулирования пользователей токенизации, требуется ясное и однозначное регулирование. Гревал отметил, что позиция Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) в отношении криптовалют представляет собой заметный барьер для инноваций в отрасли.

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Недавно Coinbase призвала криптосообщество присоединиться к движению "Поддержим криптовалюту", с целью собрать 50 миллионов американцев, заинтересованных в криптовалютах, для улучшения правил регулирования. Остается надеяться, что в скором времени будет достигнуто соглашение с регуляторами, что позволит разрешить вопрос токенизации протоколов, включая BASE.