Основатель FTX Сэм Бэнкман-Фрид (SBF) останется в тюрьме до начала судебного разбирательства по делу о банкротстве криптобиржи

Основатель криптовалютной биржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид (SBF) останется под стражей до начала судебного процесса по делу о банкротстве платформы. Апелляционный суд отклонил ходатайство защиты о его освобождении. По словам адвокатов, в тюрьме отсутствует адекватное интернет-подключение, что затрудняет подготовку к суду.

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В августе федеральный суд отменил возможность освобождения SBF под залог и принял решение оставить его под стражей до октябрьского заседания. Окружной суд учел все аспекты дела, включая поведение основателя FTX в период времени, когда ему пришлось адаптироваться к условиям содержания в тюрьме.

Судья удовлетворил ходатайства прокуратуры о блокировании свидетельских показаний, предложенных SBF, и отклонил запрос адвокатов о даче показаний свидетеля, вызванного правительством. Хотя защита может предпринять новые попытки вызвать свидетелей из списка, представители Министерства юстиции сохраняют право возражения.

Бэнкман-Фриду инкриминировали 13 уголовных преступлений, однако прокуратура позднее сняла обвинение в финансировании некоторых политиков в рамках сделки со стороной защиты. Основатель FTX отрицает свою вину по всем обвинениям, включая подкуп китайского чиновника.

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Ранее выяснилась значимая роль родителей Сэма Бэнкмана-Фрида в построении бизнес-империи FTX, что привело к судебному иску к ним со стороны представителей платформы.