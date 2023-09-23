Основатель блокчейн-компании Concordium Ларс Кристенсен не верит в мощное бычье ралли на рынке криптовалют

По мнению Ларса Кристенсена, основателя блокчейн-компании Concordium, значительного бычьего ралли на рынке криптовалют не стоит ожидать. Он высказывает сомнения в том, что одобрение ETF в США приведет к резкому росту курса биткоина. Кристенсен подчеркивает, что для компаний важна возможность проведения операций на блокчейне, а не абсолютный рост стоимости цифровых активов.

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Тем не менее, эксперты признают, что биткоин, скорее всего, получит поддержку в случае разрешения торговли спотовыми ETF в США. Марк Юско, глава консалтинговой фирмы Morgan Creek Capital, оценивает, что возможное одобрение криптовалютных биржевых фондов привлечет инвестиции на сумму $300 млрд. При текущей капитализации биткоина в $519,9 млрд, это может привести к росту курса до $34 000.