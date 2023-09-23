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Сегодня Stellar Development Foundation (SDF) официально присоединился к инициативе Всемирного Экономического Форума (ВЭФ), посвященной инвестированию в гуманитарную деятельность и устойчивость. Это стратегическое партнерство открывает новые перспективы для блокчейн-технологии, делая SDF ключевым представителем этой сферы в мировом консорциуме инноваторов. Главная цель - помощь наиболее уязвимым группам населения планеты.
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Стремление Stellar Development Foundation к этой инициативе базируется на общей цели применения блокчейна для решения актуальных проблем и создания инклюзивной финансовой инфраструктуры. Представители фонда подчеркнули, что они видят будущее, где финансовые решения доступны каждому.
Партнерство с инициативой ВЭФ, нацеленной на привлечение 10 миллиардов долларов к 2030 году, сулит значительные перспективы для развития бизнеса на региональных рынках. Данный гуманитарный проект становится ярким примером стремления к позитивным переменам и поддержке местных экономик, особенно в регионах, сталкивающихся с постоянными трудностями.