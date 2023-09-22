Ordinals и BRC-20 заполнили блоки биткоина до 100%
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В последние месяцы блокчейн первой криптовалюты переживает рекордный период максимальной загрузки. По данным Dune Analytics, с начала февраля блоки заполняются практически на 100%.
К концу августа доля биткоин-транзакций, связанных с NFT, выросла до 85%. С момента запуска протокола создано 33,7 миллиона уникальных записей общим объемом 12,9 гигабайта.
С начала мая размер мемпула биткоина достиг рекордных значений. На 21 сентября количество неподтвержденных транзакций составило около 235 000 (246 Мб), согласно данным BTC.com.
Эксперт Колин Ву выразил мнение, что продолжающаяся перегрузка блокчейна первой криптовалюты сильнее всего скажется на время обработки транзакций с низкой комиссией.
Неотъемлемой частью дискуссии стало предложение разработчика Bitcoin Core Люка Дэш-младшего внедрить "спам-фильтр" для токенов стандарта BRC-20 и Ordinals в мае.
В контрасте к этому, соучредитель Ethereum Виталик Бутерин поддержал протокол для запуска биткоин-NFT, видя в его появлении возвращение "культуры создателей" в блокчейн первой криптовалюты.
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