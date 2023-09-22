Проект Lumerin готовит к запуску децентрализованный маркетплейс хеш-мощностей для майнинга биткоина на базе сети Arbitrum One

Проект Lumerin на пороге запуска инновационного децентрализованного маркетплейса, специализированного на майнинге биткоина в сети Arbitrum One. Новая платформа предоставит пользователям уникальные возможности для покупки и продажи хешрейта, позволяя настраивать объем мощности, цену и длительность контракта.

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Разработчики подчеркивают, что все операции в рамках маркетплейса происходят в режиме реального времени и не требуют дополнительного уровня доверия. Пользователи также освобождаются от необходимости владения собственным оборудованием.

Этот инновационный сервис призван помочь компаниям в управлении операционными рисками, позволяя устанавливать фиксированные цены для обеспечения стабильности доходов. Кроме того, платформа сокращает затраты на быстро устаревающее оборудование.

Для майнеров в регионах с низкой стоимостью электроэнергии открываются новые горизонты: возможность продажи хешрейта по мировым стандартам. Пользователи смогут приобретать контракты, направлять мощности в предпочитаемый пул и непосредственно получать доходы от добычи криптовалюты, используя кошелек Lumerin Wallet.

Разработчики отмечают, что выбор сети Arbitrum был обусловлен высоким качеством пользовательского опыта, а также быстрыми и недорогими транзакциями.

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Официальный запуск маркетплейса намечен на 26 сентября. Напомним, что в марте текущего года майнинговая компания Navier представила свой сервис для торговли токенами, обеспеченными хешрейтом, продолжая содействовать развитию индустрии майнинга и торговли криптовалютой.