Сербский принц Филипп Карагеоргиевич считает, что необходимо сделать биткоины легальным платежным средством по всему миру

Сербский принц Филипп Карагеоргиевич выразил убеждение в неотложной необходимости официального признания биткоина как легального средства платежа по всему миру. Он инициировал дебаты на государственном уровне о внедрении цифровых валют в финансовые системы разных стран. Принц активно сотрудничает с правительствами, стремясь поддержать признание BTC в качестве официального платежного средства. Его миссия - перевернуть привычные схемы финансовых операций, предоставив гражданам все преимущества децентрализованных финансов.

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Усилия принца Филиппа имеют глобальный охват, но особое внимание он уделяет криптовалютному пространству в Сальвадоре. Его поддержка программы обучения и использования BTC Jan3 способствует финансовой инклюзивности и стимулирует экономический рост.

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Кроме того, принц Филипп поддерживает инновацию под названием Aqua Wallet. Этот цифровой кошелек обеспечивает надежное и удобное хранение, отправку и получение биткоинов, играя важную роль в продвижении цифровых валют в Сальвадоре.