В ожидании долгожданной революции в сфере финансовых технологий, Citigroup внедряет инновационный продукт под названием Citi Token Services. Этот революционный шаг превращает депозиты клиентов в цифровые токены, открывая двери для мгновенных мировых переводов.

Исходя из данных, предоставленных Bloomberg, Citi Token Services сфокусирован на расширении возможностей управления денежными средствами и торгового финансирования. Эта инициатива является значимым вложением Citigroup в мир "токенизированных депозитов" – виртуальных монет, поддерживаемых блокчейн-технологией и обеспечивающих моментальные расчеты.

Отличительной особенностью предложения Citigroup является использование частного блокчейна, полностью принадлежащего и контролируемого банком. Это значительно упрощает процесс доступа для клиентов, которым не требуются цифровые кошельки. Вместо этого, они могут получить неограниченный доступ к услуге через существующие системы банка.

Главная цель нового сервиса – оптимизировать трансграничные денежные переводы, которые часто занимают несколько дней из-за сложности систем, применяемых банками и правительствами по всему миру, а также различий в часовых поясах и праздниках.

Интересно, что Citigroup выражает долгосрочное стратегическое партнерство с токенизацией реальных активов на базе блокчейна, прогнозируя к 2030 году рынок стоимостью от 4 до 5 трлн долларов. Банк полагает, что блокчейн-технология обеспечивает технологическое превосходство и обширные инвестиционные возможности на частных рынках, подчеркивая потенциальную замену устаревших финансовых инструментов.

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Этот шаг Citigroup предвещает новую эру в финансовой индустрии и подчеркивает их стремление к инновациям, направленным на обеспечение клиентов современными и эффективными финансовыми решениями.