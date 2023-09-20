110 из 117 подрядчиков Binance.US расположены в китайском Шанхае, что вызывает интерес в свете предстоящего иска от Комиссии по ценным бумагам и биржам США

Сегодня появились важные детали о структуре подрядчиков американского подразделения крупнейшей криптобиржи Binance. Из 117 контрагентов Binance.US 110 базируются в китайском городе Шанхай, что представляет собой самую значительную концентрацию среди всех стран.

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Эти данные подчеркивают интересное наблюдение: этническая принадлежность китайцев остается важным аспектом даже после переезда в Соединенные Штаты или приобретения гражданства Канады. Важно отметить, что такое явление не противоречит закону.

В текущем году американское подразделение Binance приняло стратегическое решение о сокращении персонала, а также ушли высокопоставленные руководители. Этот шаг вызвал массу обсуждений о будущем компании на мировых рынках.

В свете предстоящего иска от Комиссии по ценным бумагам и биржам США, касающегося предложения незарегистрированных ценных бумаг, негласные разговоры о будущем Binance.US только усилились. Регулятор также заявляет, что ему не удалось получить достаточную информацию от Binance.US или его мирового представительства.

Ну а вчера федеральный судья Зиа Фаруки отклонил ходатайство агентства о предоставлении доступа к внутренней информации торговой платформы через программное обеспечение. Этот ход судьи привлекает повышенное внимание к этому разговору.

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