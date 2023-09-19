Базовые процентные ставки ФРС США и ЕЦБ находятся вблизи пиковых значений

Ключевые процентные ставки ФРС США и ЕЦБ приближаются к своим пиковым значениям.

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Европейский центральный банк принял решение о повышении базовой, депозитной и процентной ставки по маржинальным кредитам. Реакция рынка биткоина была позитивной: ведущая криптовалюта вернулась в "зеленую" зону. ЕЦБ подчеркнул, что дальнейший путь ограничен двумя вариантами - либо сохранить ставки на текущем повышенном уровне, либо снизить их.

Это свидетельствует о том, что базовая ставка ЕЦБ, составляющая 4,5%, близка к максимуму. Процентные уровни ФРС США также приближаются к своему пиковому уровню в текущем цикле повышения.

Эти факторы являются сильными сигналами для рискованных активов. Даже если ЕЦБ и ФРС США продолжат повышать ставки из-за угрозы инфляции, рост цены биткоина останется вероятным, по мнению экс-главы BitMEX, Артура Хейса.

Это объясняется тем, что при увеличении инфляции реальная доходность облигаций ФРС США и ЕЦБ становится еще более отрицательной. Инвесторы начинают искать альтернативные финансовые инструменты, включая биткоин.

В США, крупнейшем рынке капитала, выбор инвесторов ограничен: банковские депозиты и большинство облигаций (за исключением высокорискованных) уже не приносят положительного инвестиционного дохода.

С учетом кризиса на рынке недвижимости США, сопоставимого с кризисом 2008-2009 года, рынок акций Уолл-стрит выглядит все более рискованным. Аналитики JP Morgan отмечают переоценку S&P 500 и расхождение курсов акций с реальностью.

В то же время, наблюдается рекордный спрос на золото в мире. Китайская Народная Республика увеличивает покупки золота, продавая облигации США, снижая свой долговой портфель до минимума с 2009 года. Пекин также регистрирует рост спроса на золото на внутренних биржах.

Все эти факторы свидетельствуют о растущем интересе к золоту и о том, что мировое инвестиционное сообщество будет все больше обращать внимание на биткоины.