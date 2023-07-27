Социальная активность вокруг биткоина падает, но можно ли ожидать готовности к ралли

Социальная активность вокруг биткоина продолжает быть положительной, однако это не обязательно указывает на готовность к ралли на рынке.

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Согласно отчету от блокчейн-фирмы Santiment, начиная с 12 июля текущего года, социальная активность вокруг биткоина (BTC) начала снижаться. Хотя обсуждения оставались в основном положительными, уровень активности не достиг значений, которые обычно предшествуют существенному росту цены.

Трейдеры сейчас занимают ожидательную позицию, возможно, из-за затишья на рынке. Низкая социальная активность может свидетельствовать о некоторой апатии среди инвесторов.

Если обсуждения биткоина продолжат сокращаться, то рынок, вероятно, обратит свое внимание к альтернативным криптовалютам, поскольку трейдеры будут искать возможности для краткосрочных прибылей.

Из оставшихся обсуждений всё чаще звучат призывы продавать биткоин. Многие трейдеры считают, что неспособность биткоина удержаться выше уровня $30 000 может сигнализировать о смене тенденции.

Однако, насколько сильно может упасть биткоин, если такое снижение произойдет, пока не ясно. Биткоин уже несколько недель остается в узком диапазоне от $28 000 до $30 500 в паре BTC/USD из-за низкой торговой активности.

Ранее аналитики компании Glassnode сообщили, что долгосрочные инвесторы контролируют три четверти всего предложения биткоина. Остаток средств на кошельках долгосрочных инвесторов увеличился на 62 882 BTC (приблизительно $1,8 млрд) до рекордных 14,5 млн BTC в июле 2023 года, что превышает предыдущий пик в 14,4 млн BTC, зарегистрированный в конце мая.

Текущая ситуация на рынке биткоина оставляет некоторые вопросы без ответа, и трейдеры продолжают внимательно следить за социальной активностью и другими показателями, чтобы выявить возможные тенденции в будущем.