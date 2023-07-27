Сможет ли Cardano (ADA) преодолеть текущий спад и реализовать свой потенциал на макроэкономическом уровне, особенно с учетом предстоящего халвинга биткоина (BTC) и возможности краткосрочного падения курса до $0,20, как предполагает аналитик Дэн Гамбарделло

Криптовалютный трейдер и аналитик Дэн Гамбарделло уверен, что проблемы держателей Cardano (ADA) могут быть разрешены на макроэкономическом уровне. Он предсказывает конец спада ADA и видит большой потенциал для прибыльных инвестиций в долгосрочной перспективе, используя стратегию стоимости.

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Гамбарделло подчеркивает, что халвинг биткоина (BTC), который состоится через 260 дней, станет ключевым событием, способствующим бычьему развороту для ADA. По его мнению, после этого события доминирование BTC на рынке начнет снижаться, что будет благоприятным для альткоинов, особенно для Cardano, которая входит в топ-10 по рыночной капитализации.

Тем не менее, аналитик предостерегает от возможного коррекционного падения курса ADA до $0,20 в ближайшие недели. Он ссылается на исторические данные и динамику цены ADA перед предыдущим халвингом BTC, когда произошло снижение курса перед последующим ралли.

Чтобы отменить медвежий прогноз, Гамбарделло устанавливает важные уровни - подъем выше 20-недельной и 50-недельной линий EMA. На текущий момент эти линии EMA продолжают действовать как сопротивление для курса ADA, который торгуется по $0,3011 согласно данным CoinGecko.

В итоге, Гамбарделло видит перспективы для роста ADA на макроэкономическом уровне, однако призывает инвесторов быть бдительными и следить за развитием ситуации на рынке, особенно в ближайшее время. Он считает, что долгосрочные перспективы для ADA остаются обнадеживающими, но краткосрочные риски необходимо учитывать.