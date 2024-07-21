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zerocool81
Графические процессоры AMD RDNA 4 получат улучшенную архитектуру трассировки лучей
AMD Radeon RX 8000 и Sony PS5 Pro получат преимущества от усовершенствованного движка трассировки лучей, реализованного в архитектуре графического процессора AMD RDNA 4

Ожидается, что графические процессоры AMD RDNA 4 будут оснащены совершенно новым и усовершенствованным движком трассировки лучей для Radeon RX 8000 и Sony PS5 Pro.

Ранее сообщалось, что графические процессоры AMD RDNA 4 будут отличаться серьезными изменениями в движке трассировки лучей . Эти улучшенные блоки RT должны были быть включены в графические процессоры, которые в дальнейшем будут использоваться в Radeon RX 8000 и Sony PS5 Pro, которые, как ожидается, дебютируют в следующем году.


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Теперь @Kepler_L2 поделился дополнительной информацией об этих улучшениях трассировки лучей, которые появятся в RDNA 4. Эти изменения включают следующее:

  • Двойной движок пересечения трассировки лучей;
  • Преобразование узла экземпляра RT;
  • 64B узел RT;
  • Оптимизация трех пар трассировки лучей;
  • Изменение флагов, закодированных в барицентрическом коде, чтобы упростить обнаружение процедурных узлов;
  • Улучшение следа BVH;
  • Поддержка RT для OBB и пересечения узлов экземпляра.

AMD ведет тяжелую борьбу с NVIDIA, которая опережает их на поколение в плане поддержки трассировки лучей. Хотя первое поколение поддержки трассировки лучей появилось у AMD в 2020 году с дебютом графического семейства RDNA 2 (Radeon RX 6000), NVIDIA занялась им еще в 2018 году с линейкой Turing (GeForce RTX 20).

Несмотря на то, что GPU RDNA 2 были выпущены через год после NVIDIA, они отстали от GPU Turing и им было еще труднее конкурировать с линейкой Ampere (GeForce RTX 30). С текущими GPU Ada (GeForce RTX 40) NVIDIA по-прежнему намного опережает последнюю линейку AMD Radeon RX 7000 (RDNA 4).

С этими изменениями в графических процессорах RDNA 4 у AMD может появиться сильное предложение в плане производительности трассировки лучей. Более ранние слухи также указывали на то, что Sony PS5 Pro в полной мере воспользуется этими улучшениями трассировки лучей, поскольку рынок консолей находится в ожесточенной борьбе с такими компаниями, как Microsoft и Sony, которые борются за лучшую производительность оборудования и возможности, которые может предложить каждое из их флагманских предложений.   Консоль Sony PS5 будет использовать специальный графический процессор RDNA с элементами графического процессора RDNA 4, такими как обход BVH8,  в то время как графические процессоры RDNA 2 и RDNA 3 в настоящее время поддерживают только обход BVH4.

Сообщается, что графические процессоры AMD RDNA 4 «Radeon RX 8000» дебютируют в 2025 году: Navi 48 на выставке CES и Navi 44 во втором квартале 1

Согласно последним отчетам, ожидается, что графические процессоры AMD RDNA 4 дебютируют в начале 2025 года вместе с видеокартами следующего поколения Radeon RX 8000. Пока что мы знаем только о двух чипах, находящихся в разработке, Navi 48 и Navi 44 , оба из которых неоднократно идентифицировались как GFX1201 и GFX1200. Если даты выпуска в 2025 году верны, то пройдет некоторое время, прежде чем AMD официально представит эти графические процессоры на рынке.

#amd #amd rdna 4 #amd radeon rx 8000 #sony ps5 pro
Источник: wccftech.com
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извращелло
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