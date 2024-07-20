Сообщения о нестабильности процессоров Intel 14-го и 13-го поколений распространяются и на ноутбуки, но команда Blue Team утверждает, что это не та же проблема, что и у чипов для настольных ПК.

Сообщения о нестабильности процессоров Intel 14-го и 13-го поколений распространяются и на ноутбуки, но команда Blue Team утверждает, что это не та же проблема, что и у чипов для настольных ПК.

Ну, я уверен, что все знают о проблемах нестабильности процессоров Intel с настольными процессорами 14-го и 13-го поколений и о том, как несколько пользователей на публичных форумах, как сообщается, сталкиваются с широко распространенными сбоями и производительностью. Проблема изначально возникла несколько месяцев назад, и, несмотря на усилия Intel по ее смягчению, проблема распространяется быстрее, чем когда-либо. Теперь, чтобы добавить фиаско, основатель Alderon Games Мэтью Касселлс пришел на Reddit, чтобы рассказать, что процессоры Intel для ноутбуков также подвержены сбоям и тем же проблемам нестабильности, что и их настольные аналоги , открывая новый поворот в сюжете.

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Хотя Мэтью не упомянул конкретно о моделях мобильных процессоров Intel, подверженных этим проблемам, можно предположить, что они относятся к поколениям, аналогичным поколениям их настольных аналогов (13-го и 14-го).

Это первый случай, когда мы видим сообщения о том, что процессоры Intel для ноутбуков затронуты этой проблемой; однако, к счастью, команда Team Blue решила заняться этим вопросом, когда о новой разработке им сообщило издание Digital Trends:

Корпорация Intel знает о небольшом количестве сообщений о нестабильности процессоров Intel Core 13-го/14-го поколения для мобильных ПК. На основе нашего глубокого анализа сообщений о проблемах нестабильности процессоров Intel Core 13-го/14-го поколения для настольных ПК компания Intel определила, что мобильные продукты не подвержены этой проблеме.

Симптомы, о которых сообщалось в мобильных системах 13-го/14-го поколения, включая зависания и сбои системы, являются общими симптомами, вытекающими из широкого спектра потенциальных проблем программного и аппаратного обеспечения. Как всегда, если пользователи испытывают проблемы с ноутбуками на базе Intel, мы рекомендуем им обратиться к производителю системы за дополнительной помощью.

С учетом заявления Intel можно сказать, что проблема нестабильности пока не влияет на платформу ЦП ноутбуков, и что отчеты о сбоях, появляющиеся в мобильных ЦП 13-го и 14-го поколений, являются «обычными симптомами», по словам компании. Однако, учитывая, что заявления Intel встречены рынками со скептицизмом, мы следим за потенциальными проблемами нестабильности, возникающими в мобильных аналогах, поскольку появление новых отчетов действительно подтвердит, что проблема сохраняется в процессорах ноутбуков Intel.

Несмотря на месяцы проблемы, Intel до сих пор не смогла решить ее. С предстоящим выпуском процессоров Intel Arrow Lake-S к октябрю будет интересно посмотреть, как фирма справится с ответной реакцией, которая поступает. Эксперты классифицируют проблемы нестабильности как «симптом» деградации процессора, и отзыв неизбежен, что поставит Intel в трудное положение.



