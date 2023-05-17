Согласно информации от инсайдера @Tech_Reve, многие элементы дизайна останутся прежними.

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В последнее время многие линейки смартфонов (в основном флагманские) все чаще сохраняют прежний дизайн по сравнению с прошлыми моделями. Вполне возможно, такая тенденция связана с тем, что нынешние смартфоны просто уперлись в "технологический потолок", то есть прогресс с каждым годом заметен все меньше. Правда, сейчас это касается в большей степени элементов дизайна устройств (изменения в дизайне практически или вовсе незаметны), так как наращивание вычислительной мощности смартфонов все еще идет в нормальном темпе.

То же самое должно произойти и со следующей топовой линейкой Samsung - Galaxy S24. По информации предоставленной инсайдером @Tech_Reve, вполне вероятно, что компания Samsung не станет внедрять какие-либо заметные новшества в дизайн своей будущей линейки Galaxy S24, оставив почти все знакомые элементы дизайна прежними. Таким образом, Galaxy S24, Galaxy S24+ и Galaxy S24 Ultra получат все тот же минималистичный дизайн задней панели с как минимум похожим расположением и оформлением камер, как у Galaxy S23, Galaxy S23+ и Galaxy S23 Ultra.

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На самом деле ничего удивительного тут нет. Компания идет по уже протоптанной тропе не рискуя с какими-то экспериментами в дизайне. Многим фанатам и просто пользователям серии S такой стиль вполне нравится, а значит ничего придумывать не надо. Однако минимальные изменения в сравнении с прошлогодней серией S23, вероятно все же будут, для того чтобы люди могли хоть как-то отличать их между собой.