Все из-за того, что Facebook передавал данные пользователей третьим лицам.

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Facebook заплатит существенную сумму, размером в 725 миллионов долларов своим пользователям по причине утечки данных. Компанию подозревают в продаже информации о своих пользователях. Причина в том, что Facebook передавал данные пользователей третьим лицам. В целом фирма имеет информацию о не менее чем 87 миллионах пользователей Facebook.

Для этого пользователям необходимо подать заявку до окончания определенного срока, точнее говоря до 25 августа 2023 года (осталось чуть меньше четырех месяцев). Ориентировочное количество претендентов на компенсацию может превышать 100 миллионов. В них входят все, кто использовал Facebook и жил в США на протяжении довольно длительного времени, начиная с 24 мая 2007 года и заканчивая 22 декабря 2022 года.

Компания согласилась урегулировать иск, выплатив 725 миллионов долларов, при этом в самой компании отрицают наличие любых нарушений законодательства.

"Нам удалось урегулировать данный вопрос, поскольку это важно для нашего сообщества и акционеров. На протяжении последних трех лет мы совершенствовали наш подход к конфиденциальности и вводили новую комплексную программу, что впоследствии было реализовано. Мы желаем и в дальнейшем создавать услуги, которые нравятся людям и которым они доверяют. При этом конфиденциальность будет оставаться в приоритете", — заявлено в компании медиа-группы Nexstar.

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Согласно плану, последнее слушание должно пройти 7 сентября. Дальнейшие действия компании подразумевают собой уже непосредственный процесс выплачивания, который будет организовываться по окончанию слушания. Сумму выплаты будут определять, основываясь на количестве поданных заявок. Также на общую сумму влияет продолжительность активности учетной записи пользователя в Facebook. Стоит отметить, что из вышеуказанной суммы (725 миллионов долларов) будут вычтены гонорары адвокатов и административные расходы.