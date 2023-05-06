Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Breadly За пост начислено вознаграждение
Ученые сумели сделать из камеры телефона микроскоп
Это удалось осуществить с помощью миниатюрного светодиода, встроенного в фотонный чип.
рекомендации
-10% на RTX 4080 Gigabyte
-20000р на Ryzen 3950X - пора брать
1Tb SSD Crucial в ДВА раза подешевел
-9000р на новейшую RTX 4070 в Ситилинке
-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

реклама

Благодаря совместным усилиям инженеров из Сингапура и Массачусетского технологического института, удалось создать миниатюрный светодиод, встраиваемый в фотонный чип для дальнейшего его применения в создании микроскопа из обычной камеры мобильного телефона.

Данная технология состоит всего из двух элементов: встроенного в чип источника света и нейронной сети, предназначенной для преобразования полученных данных от микроскопа. Подавляющее большинство фотонных чипов обладают несколькими существенными недостатками, заключающимися в невысоком показателе общей энергоэффективности, а также ограниченной масштабируемости самих чипов. Объясняется это тем, что свет в фотонных чипах происходит от внешних источников. Для решения этой проблемы, ученые разработали встроенные источники.

Полученное устройство представляет собой интегрированный с существующими полупроводниковыми технологиями светодиод субволнового диапазона. Крохотный светодиод сохраняет работоспособность при комнатной температуре, демонстрируя высокую пространственную интенсивность и имеет наименьшую площадь излучения (0,09 ± 0,04 мкм). Таким образом, можно смело утверждать, что достигнутый показатель является минимальным в сравнении с известными сейчас, кремниевыми излучателями.

В качестве демонстрации потенциального практического применения, исследователи интегрировали этот светодиод в микроскоп сантиметрового масштаба. Такой подход не имеет потребности в линзах и отверстиях.

рекомендации
Много <b>4070</b> в Ситилинке
3070 Gigabyte за 50 тр с началом
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
13700K дешевле 40 тр в Регарде
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13600K дешевле 30 тр в Регарде

Кроме того, инженерами также была разработана нейронная сеть, чья особенность заключается в отсутствии необходимости в предварительном обучении. Она занимается обработкой изображения от новых источников света без предварительного знания спектра источника или луча профиля. Исследователи отмечают, что технология сумеет превратить камеры в привычных для человека устройствах, вроде мобильных телефонов, в микроскопы, используя для этого модификации кремниевого чипа и программного обеспечения.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#микроскоп #светодиод
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Инновационный микроскоп с повышенной детализацией сможет давать изображения в 3D формате
Микроскоп нового типа, вдохновленный конструкцией телескопа JWST, позволяет видеть молекулы в 6D
Ученые UCLA разработали новую версию миниатюрного микроскопа за $4 миллиона
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Кремле сказали, что видели обращение Пригожина касательно выхода ЧВК «Вагнер» из Бахмута
64
Samsung намерена за 5 лет догнать и перегнать TSMC в контрактном производстве чипов
2
Участница шоу «Дом-2» отправила ЧВК «Вагнер» артиллерийские снаряды
39
5 бюджетных видеокарт для Контр-Страйк и Дота 2 – сколько стоит билет в онлайн-шутеры и Мир танков
+
Су-35 ВКС РФ сбил украинский самолёт ракетой "воздух-воздух" - видео от МО РФ
10
Зеленский не сомневается в успехе контрнаступления
8
Казахстан закрыл границы для параллельного импорта в Россию
37
Сколько лет может «прожить» жёсткий диск и какие бренды эксперты называют менее надёжными
28
ЧВК Вагнер планировала взять Артёмовск к 9 мая - почему же теперь Пригожин хочет покинуть город
18
Новый отчет Backblaze показывает, что большинство жестких дисков умирают менее чем через 3 года
8
Курганмашзавод вышел на высочайшие темпы производства БМП-3 и их передачи в войска
9
Стоимость GeForce RTX 4080 опустилась ниже рекомендованной, но RX 7900 XTX всё-равно дешевле
19
Лавров заявил, что Россия ответит «конкретными действиями» на атаку беспилотниками по Кремлю
8
Современная версия отечественного Т-62М будет превосходить "украинский" ОБТ Leopard 1А5 во многом
2
Муки выбора GeForce RTX 3060 – какую видеокарту купить, и почему Radeon RX 6650 ХТ всё равно лучше
2
Из-за повышенного веса для БМП, Bradley может периодически застревать в украинском чернозёме
5
В Киеве придумали новый довод в пользу поставки на Украину американских истребителей F-16
5
Адский огонь в Бахмуте: в Сети появились кадры применения зажигательных боеприпасов по кварталам города
6
Мост, имевший прямое отношение к "дороге жизни" для ВСУ, уничтожен российской артиллерией
3
38 смартфонов Xiaomi получили официальную русскую прошивку MIUI 14 на Android 13
8

Популярные статьи

Девятнадцать кораблей и 57 истребителей армии Китая пересекли срединную линию в Тайваньском проливе
22
На фоне СВО "Ростех" запустил в серию новейшие истребители танков 2С25М и бронетранспортеры БТ-3Ф
10
Как я сделал свой компьютер с Ryzen 5 5600X и GeForce RTX 3060 тихим и холодным без затрат
40
Россия, Иран и Китай намерены "перезагрузить" систему коллективной безопасности в Персидском заливе
7
5 конкурентов Forza Horizon 5 в 2023 году
2
Тестирование двух Radeon 7000, или есть ли жизнь на PCI
27
О редких американских суперкарах
6
ID-Cooling SE-224-XT Black V2 против ID-Cooling SE-206-XT - битва китайских башен
+
Почему наступательная операция ВСУ может окончиться не начавшись, и когда США даст Киеву Abrams
7
SD WebUI DML Neuro: Делаю универсальную сборку Stable Diffusion web UI для AMD/NVIDIA
12

Сейчас обсуждают

Saf- Saf
13:39
Александр Пушкин — Клеветникам России: Стих О чем шумите вы, народные витии? Зачем анафемой грозите вы России? Что возмутило вас? волнения Литвы? Оставьте: это спор славян между собою, Домашний, стар...
Су-35 ВКС РФ сбил украинский самолёт ракетой "воздух-воздух" - видео от МО РФ
Марат Адылбеков
13:39
Чего, где вы живете?) Мясные изделия у нас отличные чем у них. ҚМДБ халяльные продукции на высшем уровне. Идите в магнум и посмотрите. Отечественные продукции качественные!
Казахстан закрыл границы для параллельного импорта в Россию
Сергей Седов
13:38
Херсон российский, сдали вам временно на несколько месяцев в аренду
Девятнадцать кораблей и 57 истребителей армии Китая пересекли срединную линию в Тайваньском проливе
Nutty8724
13:36
Кадыров предложил сменить ЧВК «Вагнер» в Бахмуте бойцами «Ахмат»
Saf- Saf
13:30
Newsweek: военная авиация даст России преимущество перед ожидаемым контрнаступлением ВСУ
REY_B_
13:24
Так давно поменяны. - Везде главный герой почти всегда из "отнять и справедливо поделить". Мало кто ещё помнит, что когда-то были игры про водопроводчика, который чинил трубы....
Kena: Bridge of Spirits: краткий анализ графики и небольшое тестирование в игре
Эовейн Триада
13:22
SSD уж надо было ставить сразу при покупке. Помню в 12 году взял ноут на Ивике, уже тогда невозможно было пользоваться им, а это новый ноут, процессор хороший i7, памяти 8ГБ, но жёсткий диск и 7рка тр...
Апгрейд ноутбука ASUS X555LN-XO127H и замена клавиатуры - описание и процесс
REY_B_
13:21
Графика напоминает игры под DirectX 8.2, только детализации побольше. На современном железе такое должно летать.... И удовлетворять большинство пользователей, не вызывая у них желания покупать видеока...
Kena: Bridge of Spirits: краткий анализ графики и небольшое тестирование в игре
Bisaimon
13:15
У меня 1 возникает вопрос откуда она взяла снаряди и как она их вообще получила?
Участница шоу «Дом-2» отправила ЧВК «Вагнер» артиллерийские снаряды
Витя Свистоплясов
13:07
Да засланный казачек он. Проходили знаем.
Казахстан закрыл границы для параллельного импорта в Россию
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем