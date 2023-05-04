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ESA создаст ядерный двигатель для исследований дальнего космоса
Новая технология позволит создавать космические корабли на основе ядерного электрического двигателя (NEP), которые способны достигать куда более отдаленных уголков космоса чем сейчас (в рамках сегодняшнего прогресса, конечно).
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Европейское космическое агентство (ESA) занялось финансированием нескольких перспективных исследований, направленных на создание ядерного двигателя, который будет способен преодолевать недостижимые на сегодняшний день космические расстояния. В настоящее время основной движущей силой в космосе является химическое топливо либо же источник электрической или солнечной энергии. Проблема, с которой сталкиваются космические агентства, заключается в том, что эти методы движения сталкиваются с соответствующими физическими пределами. Ядерный электрический двигатель (NEP) потенциально может преодолеть эти ограничения и позволит осуществлять космические миссии новой эпохи, позволяя человечеству достигать куда более отдаленных уголков космоса чем сейчас (отдаленных в рамках сегодняшних успехов в этой области).

Одно из таких исследований —  RocketRoll. Это, такая себе, предварительная оценка возможности применения ядерной электрической установки. Исследование проводится учеными из Пражского и Штутгартского университетов, а также инженерами из OHB Czechspace и OHB System в Бремене.

"Ядерный двигатель может быть более эффективным, чем самый эффективный химический двигатель. Также ему уступает и электрический двигатель, так как он ограничен солнечной энергией. Это позволит исследовать космос в тех местах, куда не могут добраться нынешние технологии", — говорит Ян Фриборт, главный исследователь ядерных технологий Чешского технического университета в Праге. Кроме того, он добавил, что "Использование ядерной электрической тяги для сложных космических миссий рассматривалось в ряде исследований в прошлом. Благодаря современным технологиям эта тема снова актуальна в Европе".

"Главное преимущество ядерной энергии над химической реакцией — это эффективность", — говорится в заявлении OHB Czechspace. "Преимуществом такой энергии перед солнечной электроэнергией можно считать большую выходную мощность и независимость от прямого солнечного света, что облегчит транспортировку тяжелых грузов с ограничениями по времени, а также ускорит научные исследования за пределами орбиты Марса".

Ученые и инженеры, уже получившие финансирование в рамках этой программы, имеют в своем распоряжении следующие 11 месяцев, чтобы разработать технико-экономическое обоснование программы подготовки будущих пусковых установок ESA (FLIPP) и определить преимущества использования буксира NEP над классическими силовыми установками, при их использовании в сложных миссиях.

"Цель исследования состоит в том, чтобы изучить возможности использования ядерного топлива для требовательной космической логистики и исследовательских миссий", — заявил руководитель отдела управления проектами OHB Czechspace Якуб Севечек. 

Успешное подтверждение RocketRoll предоставит возможность создания принципиально нового космического корабля с ядерным двигателем, который будет обладать увеличенными скоростными характеристиками и эффективностью.

После представления результатов RocketRoll в следующем году (естественно, при условии подтверждения реализации данного проекта), они могут стать основой для дальнейших программ ESA, направленных на разработку космических кораблей с ядерным электрическим двигателем (NEP), которые, при отсутствии незапланированных затруднений (а они вполне возможны), могут быть сконструированы уже к 2035 году.

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Стоит сказать, что Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) также открыло собственную программу по изучению использования ядерных ракет в космических миссиях. NASA, совместно с Агентством передовых оборонных исследовательских проектов Пентагона (DARPA), намерены разработать ядерный тепловой двигатель и начать проведение демонстрационных полетов в космосе уже в 2027 году.

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#nasa #esa #космические корабли
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