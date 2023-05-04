реклама
Европейское космическое агентство (ESA) занялось финансированием нескольких перспективных исследований, направленных на создание ядерного двигателя, который будет способен преодолевать недостижимые на сегодняшний день космические расстояния. В настоящее время основной движущей силой в космосе является химическое топливо либо же источник электрической или солнечной энергии. Проблема, с которой сталкиваются космические агентства, заключается в том, что эти методы движения сталкиваются с соответствующими физическими пределами. Ядерный электрический двигатель (NEP) потенциально может преодолеть эти ограничения и позволит осуществлять космические миссии новой эпохи, позволяя человечеству достигать куда более отдаленных уголков космоса чем сейчас (отдаленных в рамках сегодняшних успехов в этой области).
Одно из таких исследований — RocketRoll. Это, такая себе, предварительная оценка возможности применения ядерной электрической установки. Исследование проводится учеными из Пражского и Штутгартского университетов, а также инженерами из OHB Czechspace и OHB System в Бремене.
"Ядерный двигатель может быть более эффективным, чем самый эффективный химический двигатель. Также ему уступает и электрический двигатель, так как он ограничен солнечной энергией. Это позволит исследовать космос в тех местах, куда не могут добраться нынешние технологии", — говорит Ян Фриборт, главный исследователь ядерных технологий Чешского технического университета в Праге. Кроме того, он добавил, что "Использование ядерной электрической тяги для сложных космических миссий рассматривалось в ряде исследований в прошлом. Благодаря современным технологиям эта тема снова актуальна в Европе".
"Главное преимущество ядерной энергии над химической реакцией — это эффективность", — говорится в заявлении OHB Czechspace. "Преимуществом такой энергии перед солнечной электроэнергией можно считать большую выходную мощность и независимость от прямого солнечного света, что облегчит транспортировку тяжелых грузов с ограничениями по времени, а также ускорит научные исследования за пределами орбиты Марса".
Ученые и инженеры, уже получившие финансирование в рамках этой программы, имеют в своем распоряжении следующие 11 месяцев, чтобы разработать технико-экономическое обоснование программы подготовки будущих пусковых установок ESA (FLIPP) и определить преимущества использования буксира NEP над классическими силовыми установками, при их использовании в сложных миссиях.
"Цель исследования состоит в том, чтобы изучить возможности использования ядерного топлива для требовательной космической логистики и исследовательских миссий", — заявил руководитель отдела управления проектами OHB Czechspace Якуб Севечек.
Успешное подтверждение RocketRoll предоставит возможность создания принципиально нового космического корабля с ядерным двигателем, который будет обладать увеличенными скоростными характеристиками и эффективностью.
После представления результатов RocketRoll в следующем году (естественно, при условии подтверждения реализации данного проекта), они могут стать основой для дальнейших программ ESA, направленных на разработку космических кораблей с ядерным электрическим двигателем (NEP), которые, при отсутствии незапланированных затруднений (а они вполне возможны), могут быть сконструированы уже к 2035 году.
Стоит сказать, что Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) также открыло собственную программу по изучению использования ядерных ракет в космических миссиях. NASA, совместно с Агентством передовых оборонных исследовательских проектов Пентагона (DARPA), намерены разработать ядерный тепловой двигатель и начать проведение демонстрационных полетов в космосе уже в 2027 году.