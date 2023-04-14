Релиз игры намечен на 20 июля текущего года.

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Готовящаяся к выходу в этом году, новая однопользовательская игра от компании Electroinc Arts - Immortals of Aveum, которая разрабатывается совместно со студией Ascedant Studios, обзавелась официальной датой выхода. Релиз игры намечен на 20 июля текущего года на все актуальные платформы ПК, PS5 и Xbox Series X. Причем стоимость проекта для пользователей персональных компьютеров будет ниже на целых 10 долларов по сравнению с консолями - 60 долларов против 70. С чем это связано до конца неясно.

Кроме того, в новом трейлере, опубликованном на платформу Youtube, можно детально ознакомится с основной тематикой игры. С тематической точки зрения, данный шутер будет представлять собой что-то среднее между стандартными ролевыми фентези-играми с присущей им механикой магических атак, блоков и прочего и привычными, собственно говоря, шутерами.

Всем тем, кого впечатлил красочный трейлер Immortals of Aveum, либо же тем, кто просто хочет сделать предварительный заказ игры, следует знать, что предварительные заказы уже открыты. Каждому игроку оформившему предварительный заказ, в качестве награды полагается сигил (способность) Purified Arclight, который улучшает заклинания одного из персонажей. Это чем-то напоминает P2W-модель (заплати, чтобы победить), но поскольку игра однопользовательская, это вряд ли имеет какой-либо смысл. Стоит отметить, что никакой P2W-модели в игре не предвидится, соответственно, никаких внутриигровых покупок ожидать не стоит, что в наше время довольно редкое явление.

С трейлером игры можно ознакомится ниже:

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