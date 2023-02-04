Какой вид спорта будет представлен в игре на данный момент неизвестно. Однако точно известно, что в игре будет присутствовать серьезная монетизация.

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

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Компания Electronic Arts набирает сотрудников для работы над новым неанонсированным AAA-проектом. Судя по всему в нем будет присутствовать серьезная монетизация, что в общем-то вполне ожидаемо, но об этом чуть ниже.

В компании Electronic Arts появилось несколько объявлений о вакансиях для новой команды разработчиков, которые будут участвовать в разработке нового неанонсированного продукта. В объявлениях не раскрывается, какому виду спорта будет посвящена игра, причем эта информация недоступна даже для дизайнеров геймплея, которые будут создавать игру.

Единственная значимая информация об игре, раскрытая в этих объявлениях о вакансиях, содержится в вакансии дизайнера игровой экономики. В обязанности этого сотрудника будет входить создание "нескольких валют", функций, ориентированных на монетизацию, и построение "экономики после запуска" с использованием покупок, структур вознаграждений и ограниченных по времени событий.

Подтверждение того, что новая игра EA Sports будет сильно монетизирована, не станет сюрпризом для всех, кто играл хотя бы в одну из спортивных игр EA, выпущенных за последнее десятилетие. Игры EA Sports являются одними из самых монетизируемых продуктов на рынке. Данный факт подтверждается стоимостью самих игр, которые имеют стандартный ценник в 70 долларов, наличием в проектах микротранзакций, системы гатя-игр, основанной на удаче и имеющей сходство с механикой лутбоксов, а также дальнейшей монетизацией.

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Все это вполне обычное явление в современных играх, однако будем надеяться, что помимо всего этого, новая франшиза принесет с собой какую-нибудь новую, обновленную механику геймплея или что-то в этом роде, чем и сумеет привлечь внимание множества игроков.