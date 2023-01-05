реклама
Сегодня на рынке можно найти немалое количество различных игровых контроллеров от множества производителей. Каждая из моделей отличается между собой функциональностью, качеством исполнения, программными возможностями и как следствие стоимостью. Одна из них, а именно DualSense, разработанная компанией Sony для ее использования с PlayStation 5, по праву может считаться чуть ли не самым удобным и эргономичным решением, которое было разработано за последние годы.
Каждое из поколений контроллеров, выпущенных Sony, отличалось своей универсальностью и хорошо себя показывало в широком спектре игровых жанров. В свою очередь, решения от компании Microsoft, оказались в большей мере подходящими для шутеров или гоночных игр.
Сама Microsoft, судя по всему, прекрасно об этом знает. По этой причине в компании, вероятнее всего, было принято решение оснастить свою будущую модель контроллера, некоторыми, схожими с DualSense, характеристиками. По крайней мере, об этом говорится в одном из подкастов на видеохостинге Youtube.
Из последнего эпизода подкаста The XboxEra можно узнать следующую информацию: представители Microsoft будут работать над созданием нового контроллера, который будет обладать отличительной особенностью нынешнего DualSense от Sony: тактильной вибрацией. Помимо нее, контроллер получит и сенсорную панель, похожую по своему строению на панель, присутствующую в модели от Sony.
Насколько достоверна данная информация, сказать сложно. По словам ведущего подкаста, Ника Бейкера, все дошедшие до него слухи о ведении компанией Microsoft внутренних работ по разработке и тестированию нового контроллера для консоли Xbox, нельзя считать стопроцентно достоверными, то есть, проверить их сейчас никак нельзя.
В связи с этим к ним следует отнестись с некоторой долей скепсиса и ожидать дальнейшего их подтверждения.