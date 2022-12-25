Это будет сделано по причине закрытия облачного игрового сервиса Google Stadia в начале следующего года.

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В конце сентября компанией Google было объявлено о закрытии собственного игрового облачного потокового сервиса Stadia, предназначенного для получения мгновенного доступа к играм без необходимости их загрузки или установки. Перспективная ранее платформа будет закрыта 18 января 2023 года. Это означает, что по прошествии указанной даты, игрокам больше не удастся получить доступ ко всем своим играм, включая те, за которые были заплачены реальные деньги. Данное обстоятельство принесло с собой некоторые сопутствующие проблемы, связанные с сохранением игрового процесса. Разработчикам и издателям пришлось прибегнуть к их решению путем переноса сохранений игр, портированию игр на другие платформы и тому подобное.

На днях компания Ubisoft предложила свой собственный метод решения сложившейся проблемы. Все игроки, купившие одну или несколько игр Ubisoft, которые присутствуют в Google Stadia (всего на этой платформе представлено 37 проектов Ubisoft), получат бесплатные версии этих игр через сервис Ubisoft Connect. Они будут появляться в библиотеках пользователей после привязки учетной записи Ubisoft Connect к учетной записи Google Stadia. За финансовые вопросы будет отвечать компания Google, пообещавшая вернуть деньги за все игры и дополнения, приобретенные через торговую площадку Stadia.

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Ввиду того, что у немалого количества пользователей все еще нет достаточно мощного ПК для запуска многих современных проектов, становится актуальным вопрос, на какую платформу стоит переходить? Хорошим вариантом будут сервисы Luna от Amazon или GeForce Now от Nvidia. Причем при использовании последнего можно будет получить неплохой бонус от компании Ubisoft. Всем клиентам связки Ubisoft-Stadia, будь-то владельцы игр или подписчики, станет доступен код купона на бесплатное месячное использование GeForce Now с тарифом Priority.